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Haberler Galeri 59 yaşındaki Yonca Evcimik'in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:10

59 yaşındaki Yonca Evcimik'in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaşımıyla adeta ilgi odağı oldu. Yonca Evcimik, görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. Bodrum'da hayatını sürdüren 59 yaşındaki Yonca Evcimik, tatil pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Zaman onun için durmuş", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

59 yaşındaki Yonca Evcimik’in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

59 yaşındaki Yonca Evcimik’in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!

Şimdilerde ekranlardan uzak olan başarılı isim, sevenleriyle sahnede bir araya geliyor.

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59 yaşındaki Yonca Evcimik’in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Yonca Evcimik, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

59 yaşındaki Yonca Evcimik’in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!

Spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem olan Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gözler önüne sermişti.

59 yaşındaki Yonca Evcimik’in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!
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