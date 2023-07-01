Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:10

59 yaşındaki Yonca Evcimik'in paylaşımına beğeni yağdı! Cesareti dudak uçuklattı!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaşımıyla adeta ilgi odağı oldu. Yonca Evcimik, görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. Bodrum'da hayatını sürdüren 59 yaşındaki Yonca Evcimik, tatil pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Zaman onun için durmuş", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.