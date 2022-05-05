Giriş Tarihi: 05.05.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 14:49

59'luk taş bebek Seda Sayan gelinliğiyle Paris sokaklarında salındı! Eşi Çağlar Ökten ile el ele düşman çatlattılar!

59 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, şimdilerde balayı için Paris'de. Taze evliler balayına Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu ile özel bir jetle çıktı. Balayından ilk pozlarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan, görenleri şaşırttı. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkmasına sosyal medyada yorum yağmıştı. Seda Sayan son olarak Paris sokaklarında gelinliği ile salınırkenki videosunu paylaştı. Çiftin hatıra çekimi yaptığı ortaya çıktı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayı için gittikleri Fransa'da gelinlik ve damatlıkla sokak çekimi yaptı. İşte çiçeği burnunda gelin Seda Sayan'ın fiziği ile genç kızları kıskandıran görüntüsü...