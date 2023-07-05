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Haberler Galeri Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı'dan 24'lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz evlilik teklifi!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:26

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı'dan 24'lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz evlilik teklifi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gün büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Acun Ilıcalı, 24. yaşına giren sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde romantik paylaşımlara imza attı. Son olarak sürpriz partinin çifte bir kutlama olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı! İşte sürpriz evlilik teklifinin tüm detayları...

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı’dan 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi!

Kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir yandan da özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Daha önce üç kez evlilik yapan Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı’dan 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi!

2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Ilıcalı ile genç sevgilisi mutlu ilişkileriyle adeta düşman çatlatıyor.

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Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı’dan 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi!

Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı önceki gün genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı.

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı’dan 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi!

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer kural bozdu. Ilıcalı, sevgilisiyle çektirdiği kareleri ardı ardına yayınladı.

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Acun Ilıcalı’dan 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi!

Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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