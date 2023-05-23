Giriş Tarihi: 23.05.2023 08:47

Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Eriş Akman şimdi tanınmaz halde!

Aile Şerefi'nin Oktay'ını siz bir de şimdi görün! Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği Aile Şerefi filminin kötü, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali merak konusu oldu. 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman şimdilerde 75 yaşında. Zamanın yıprattığı isimlerden olmaktan kaçamayan Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte tanımanın neredeyse imkansız olduğu Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemim yıldızlarının değişimleri...