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Haberler Galeri Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 16:48

'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki 'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan , her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda iki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su toplayan ve operasyon geçiren sanatçı Ajda Pekkan, tam kapanma sürecini Bodrum'daki yazlığında geçiriyor. Geçen günlerde arkadaşını ziyaret eden Pekkan'ın, son olarak ortaya çıkan karesi herkesi şaşırttı. Süperstar'ın yüzündeki değişim şaşırttı.

Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan , her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz aylarda dizinden operasyon geçiren sanatçı , tam kapanma sürecini Bodrum'daki yazlığında geçiriyor.

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Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

Arkadaşını ziyaret eden Pekkan'ın yüzündeki değişim şaşırttı.

Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

Snob Magazin'in haberine göre; 75 yaşındaki ünlü sanatçı 'ın son hali sevenlerini şaşırttı.

Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

Tam kapanma sürecini Bodrum'da geçiren Pekkan, önceki akşam bir arkadaşını ziyaret etti. Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

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