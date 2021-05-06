Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Ajda Pekkan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.