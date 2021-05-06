Ajda Pekkan'ın yüzüne ne oldu? 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişimi görenler gözlerine inanamadı!

SüperstarAjda Pekkan, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Ajda Pekkan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda iki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su toplayan ve operasyon geçiren sanatçı Ajda Pekkan, tam kapanma sürecini Bodrum'daki yazlığında geçiriyor. Geçen günlerde arkadaşını ziyaret eden Pekkan'ın, son olarak ortaya çıkan karesi herkesi şaşırttı. Süperstar'ın yüzündeki değişim şaşırttı.