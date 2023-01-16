Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Gülbin'i yani Aslı Altaylar...