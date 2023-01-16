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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:27

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu. Sevilen dizide Gülbin rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Altaylar'ın şimdiki görüntüsü takipçilerini mest etti. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Aslı Altaylar'ın son hali...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın Gülbin'i yani Aslı Altaylar...

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti.Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu | Video

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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