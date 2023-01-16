Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali nefes kesti! Genç sevgilisiyle gününü gün ediyor...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu. Sevilen dizide Gülbin rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Altaylar'ın şimdiki görüntüsü takipçilerini mest etti. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Aslı Altaylar'ın son hali...