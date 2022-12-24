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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Obayana'sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:11

Akasya Durağı'nın Obayana'sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

Siyahi oyuncu Max Bendo, bir dönemin en çok ilgi gören oyuncularından birisi idi. Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteri ile milyonların gönlüne taht kuran sempatik oyuncu Max Bendo, uzun zamandır ekranlarda yoktu. Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle bütünleşen oyuncu Max Bendo'yu yeniden televizyon ekranında gören hayranları oldukça şaşırdı. Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo son hali ile dikkatleri üzerine çekti. Obayana Max Bendo şimdilerde "Su Savaşları" programında su kuyusu açıyor... İşte Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali...

Akasya Durağı’nın Obayana’sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

Max Bendo, yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Obayana karakteri ile hafızalara kazınan sempatik isim, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı.

Akasya Durağı’nın Obayana’sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

Sevimli halleri ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Son hali ortaya çıkan Max Bendo sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Max Bendo şimdilerde ne yapıyor?

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Akasya Durağı’nın Obayana’sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

2008-2012 yılları arasında yayımlanan Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.

Akasya Durağı’nın Obayana’sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ile hafızalara kazınan Max Bendo Instagram'da "obayanaofficial" kullanıcı adı ile paylaşımlar yapıyor.

Akasya Durağı’nın Obayana’sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti.

Bakın Max Bendo şimdi ne yapıyor... Bir döneme damga vuran oyuncuların değişimleri şaşırtıyor!

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