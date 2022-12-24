Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:11

Akasya Durağı'nın Obayana'sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...

Siyahi oyuncu Max Bendo, bir dönemin en çok ilgi gören oyuncularından birisi idi. Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteri ile milyonların gönlüne taht kuran sempatik oyuncu Max Bendo, uzun zamandır ekranlarda yoktu. Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle bütünleşen oyuncu Max Bendo'yu yeniden televizyon ekranında gören hayranları oldukça şaşırdı. Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo son hali ile dikkatleri üzerine çekti. Obayana Max Bendo şimdilerde "Su Savaşları" programında su kuyusu açıyor... İşte Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali...