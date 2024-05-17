Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:58

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!

Bir zamanlar Alemin Kıralı'nın Oben'iydi şimdi güzelliğiyle sosyal medyayı yakıp geçiyor... Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdi 25 yaşında! Birsu Demir'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı. Farklı güzelliğiyle Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir cesur pozları ile de dikkat çekiyor. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Birsu Demir son olarak doğum günü kareleri ile dikkat çekti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!

Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle hafızalarda yer edinen Birsu Demir'in son hali sosyal medyaya damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!

Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdi 25 yaşında!

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!

Birsu Demir'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!

Farklı güzelliğiyle Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir cesur pozları ile de dikkat çekiyor.

SON DAKİKA