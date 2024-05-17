Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:58
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir doğum günü kareleriyle mest etti! Değişimi ağızları açık bıraktı!
Bir zamanlar Alemin Kıralı'nın Oben'iydi şimdi güzelliğiyle sosyal medyayı yakıp geçiyor... Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdi 25 yaşında! Birsu Demir'in doğum günü pozları sosyal medyayı salladı. Farklı güzelliğiyle Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir cesur pozları ile de dikkat çekiyor. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...