Giriş Tarihi: 15.09.2022 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
12:20
Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ünlü şarkıcıyla karşılıklı olarak sosyal medyadan konuştuklarını iddia eden sanık, "Aleyna beni Survivor'a göndermek istedi ama ben kabul etmedim" dedi. İşte detaylar...