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Haberler Galeri Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”
Giriş Tarihi: 15.09.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 12:20

Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ünlü şarkıcıyla karşılıklı olarak sosyal medyadan konuştuklarını iddia eden sanık, "Aleyna beni Survivor'a göndermek istedi ama ben kabul etmedim" dedi. İşte detaylar...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel 29 Aralık 2021 günü Üsküdar'daki evlerinde korkunç bir olay yaşamıştı. Şarkıcının saplantılı hayranı olan Muhammed Erkam A., Tilki'nin yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girmiş, taciz mesajlarıyla da şarkıcının huzurunu kaçırmıştı.

Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

Tilki'nin şikayeti sonrası ise gözaltına alınan şüpheli adam, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçmiş, soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Muhammed Erkam A.'nın, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girdiği, Aleyna Tilki'nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakaldığı ve polis ekiplerince yakalandığı kaydedilmişti.

Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

Aynı zamanda şüphelinin ifadesinde Tilki'nin evini öğrendiği, daha önceden gelip baktığı ve krokisini çıkarttığı, adrese gelerek jiletli tellerden atladığını anlatılarak Muhammed Erkam A.'nın, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

ALEYNA TİLKİ DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Muhammed Erkam A.'nın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya müşteki Aleyna Tilki ve avukatı katılmazken sanık Muhammed Erkam A., mahkeme salonunda hazır bulundu.

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