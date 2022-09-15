Aleyna Tilki’nin sapığından mahkemede şok iddialar! “Beni piyasaya sürmek istedi”

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel 29 Aralık 2021 günü Üsküdar'daki evlerinde korkunç bir olay yaşamıştı. Şarkıcının saplantılı hayranı olan Muhammed Erkam A., Tilki'nin yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girmiş, taciz mesajlarıyla da şarkıcının huzurunu kaçırmıştı.