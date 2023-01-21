Giriş Tarihi: 21.01.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 14:25

Anne-kıza bakan bir daha baktı! Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda boşanma haberi ile gündeme gelen Ebru Cündübeyoğlu 19 yıllık evliliğini bitirdiğini doğrulamıştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile sessiz sedasız boşandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete de kameralardan uzak büyüdü. 48 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 17 yaşında. Annesi Ebru Cündübeyoğlu ile objektiflere poz veren Duru Mete güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte unutulmaz dizilere adını yazdıran Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...