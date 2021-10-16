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Haberler Galeri Aşka geldi! Hadise'den sevgilisi Mehmet Dinçerler'e şarkılı evlilik göndermesi!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 07:34

Aşka geldi! Hadise'den sevgilisi Mehmet Dinçerler'e şarkılı evlilik göndermesi!

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Hadise'nin adı bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başladı. İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele karesini hayranlarıyla paylaşmıştı. Aşka gelen Hadise şimdi de sevgilisinin elini sımsıkı tuttuğu kare ile şarkılı göndermede bulundu. "Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça" diyen Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Aşka geldi! Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler’e şarkılı evlilik göndermesi!

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Aşka geldi! Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler’e şarkılı evlilik göndermesi!

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.

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Aşka geldi! Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler’e şarkılı evlilik göndermesi!

Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan ve son günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündemde olan Hadise'den şaşırtan hamle geldi.

Aşka geldi! Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler’e şarkılı evlilik göndermesi!

İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı.

Aşka geldi! Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler’e şarkılı evlilik göndermesi!

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor.

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