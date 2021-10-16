Aşka geldi! Hadise’den sevgilisi Mehmet Dinçerler’e şarkılı evlilik göndermesi!

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Hadise'nin adı bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başladı. İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele karesini hayranlarıyla paylaşmıştı. Aşka gelen Hadise şimdi de sevgilisinin elini sımsıkı tuttuğu kare ile şarkılı göndermede bulundu. "Evlenmek istemiyorum seninle olmadıkça" diyen Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı.