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Haberler Galeri Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 08:00

Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Coşkun Sabah'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Roza'yı görenler güzelliğine hayran kaldı. Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Şarkıcı Coşkun Sabah ve 25 yaşındaki kızı Roza Sabah, önceki gün İstinye'deydi. Güzel havanın tadını alışveriş yaparak çıkarmak isteyen baba-kız, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip doyasıya gezdi. Alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içen ikili, koyu bir sohbete dalıp günü değerlendirdi. Baba-kız objektiflere poz verip "Güzel bir gün" dedi.

Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Çocukları için sık sık bir araya gelen Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, boşanmalarıyla ilgili 'Hala dostuz, görüşüyoruz. Bir problemimiz yok' açıklamasını yapmışlardı.

Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Güzel havanın tadını alışveriş yaparak çıkarmak isteyen baba-kız, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip doyasıya gezdi.

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Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içen ikili, koyu bir sohbete dalıp günü değerlendirdi. Baba-kız objektiflere poz verip "Güzel bir gün" dedi.

Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Coşkun Sabah'ın kızı Roza bikinili pozları ile çok konuşulmuştu...

Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza Sabah yeniden gündem oldu. Coşkun Sabah'ın daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu belirttiği kızı Roza Sabah bikinili pozları ile çok konuşulmuştu. Coşkun Sabah'ın kızı ile arasını açan pozlar hakkında "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım, neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın..." demesi tartışma yaratmıştı.

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