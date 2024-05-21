Baba – kız alışveriş turunda! Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle dikkat çekti!

Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Çocukları için sık sık bir araya gelen Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, boşanmalarıyla ilgili 'Hala dostuz, görüşüyoruz. Bir problemimiz yok' açıklamasını yapmışlardı.