Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! "30 yıl geçse de unutamam"
Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:13

Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! "30 yıl geçse de unutamam"

'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan Tayfun Duygulu'nun eşi Bella Duygulu'dan gelen itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Tayfun Duygulu, 2020'de Bella Duygulu ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, katıldıkları programda çarpıcı açıklamalarda bulundular. Bella Duygulu, evlilikleri öncesi yaşadığı ihaneti, "Rüyamda gördüm ve yakaladım" diyerek canlı yayında böyle anlattı.

Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! 30 yıl geçse de unutamam

Tayfun Duygulu, 2020 yılında hayatını birleştirdiği mimar Bella Duygulu ile geçtiğimiz gün 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Ünlü çiftin, evlilik öncesi büyük bir ayrılığın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! 30 yıl geçse de unutamam

"İHANET ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Canlı yayında evlenmeden önce ihanete uğradığını itiraf eden Bella, "İhanet çok kötü bir şey. İnsan karnına yumruk yemiş gibi hissediyor. Bütün dünyası başına yıkılıyor Allah kimseye yaşatmasın. Bir tatsızlık geçti, toparladık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! 30 yıl geçse de unutamam

"30 YIL GEÇSE DE UNUTAMAM"

Bella Duygulu, "Evlenmeden önce Tayfun beni aldattı. İhaneti rüyamda gördüm ve yakaladım. 30 yıl geçse de unutamam. Hâlâ elim ayağım titriyor ama çok affettirdi kendisini" şeklinde konuştu.

Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! 30 yıl geçse de unutamam

Yaşadığı büyük şoktan kısa düre sonra evlilik teklifi alan Duygulu, "Beni aldattıktan 15 gün sonra evlenme teklif etti. Tabii ki kırgınlıklar kalıyor. Kendisine güveni saygısı olan bir kadın hiçbir zaman unutmaz ama çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! 30 yıl geçse de unutamam

"BELLA RUH İKİZİM'

Eşinin canlı yayındaki ihanet itirafı karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı Tayfun Duygulu, "Kendimi affettirdim. Hemen evlilik teklif ettim. Bella ruh ikizim" dedi.

SON DAKİKA