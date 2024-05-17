Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! "30 yıl geçse de unutamam"

Yaşadığı büyük şoktan kısa düre sonra evlilik teklifi alan Duygulu, "Beni aldattıktan 15 gün sonra evlenme teklif etti. Tabii ki kırgınlıklar kalıyor. Kendisine güveni saygısı olan bir kadın hiçbir zaman unutmaz ama çok sevdim" ifadelerini kullandı.