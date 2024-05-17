Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
11:13
Bella Duygulu eşi Tayfun Duygulu’nun ihanetini böyle anlattı! "30 yıl geçse de unutamam"
'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan Tayfun Duygulu'nun eşi Bella Duygulu'dan gelen itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Tayfun Duygulu, 2020'de Bella Duygulu ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, katıldıkları programda çarpıcı açıklamalarda bulundular. Bella Duygulu, evlilikleri öncesi yaşadığı ihaneti, "Rüyamda gördüm ve yakaladım" diyerek canlı yayında böyle anlattı.