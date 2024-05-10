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Haberler Galeri Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… "Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil"
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:34

Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… "Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil"

Asena herkesi şok etti! Bunu duyanlar inanamadı. Bakın Asena'nın gerçek ismi neymiş? Asena hakkında bu bilgileri duyanlar şoke oluyor. Herkes onu 1994 yılında İbo Show'a çıktığı zaman tanıdı. Asena 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizelidir. Asena eğitim hayatında İstanbul'da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etmiştir. Langueage and Culture Centre Mankenlik ve Zerafet okulunu da bitirmiştir. Oryantal dans kariyerinde yıllarca İbrahim Tatlıses'in yanında çalışmıştır. Dans kariyeri dışında şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır. Gerçek adının Asena olmadığını duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte dansöz Asena ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri…

Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil

DUYANLAR ŞOKE OLDU!

İbo Show'da sergilediği dans performansıyla hafızalara kazınan bir dönemin en ünlü oryantali Asena, takipçilerini şaşırttı.

Aslen Rizeli bir baba ve Rusya'nın Krasnogorsk kentinden bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesinin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

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Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.

Bir döneme damga vurmuştu! Hepimiz onu Asena olarak tanıyoruz ama… Gerçek adı hiç tahmin ettiğim gibi değil

Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.

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