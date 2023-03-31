Boyun ve yüz germe ameliyatı olan Safiye Soyman son halini paylaştı sosyal medyanın diline düştü! ‘Yüzüne ne oldu?’

Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:15

Safiye Soyman gıdığını sınırlı uyuşturma ile aldırdı, önceki ve sonraki halini paylaşmıştı. Yanı başında ise can dostu Seda Sayan vardı. Safiye Soyman'a destek vermişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, "Seda Sayan kankam baskın yaptı, merak etti, o da çok beğendi" ifadelerini kullanmıştı. Boyun, yarım yüz germe ameliyatı olan Safiye Soyman, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Görenler gözlerine inanamadı. Safiye Soyman, bambaşka birine dönüştü. İşte görenleri hayrete düşüren o paylaşım…