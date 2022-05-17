Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:59

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşini gören şaşırmadan edemiyor!

Meğer Sinem Kobal'ın sevilen dizisi Selena'da kardeşi de oynamış! İkinci bebeğini bugün kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal özel hayatı ile merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan Ünlü çif sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal geçtiğimizde Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı. Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynadığı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ve merak edilen ünlülerin kardeşleri...