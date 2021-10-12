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Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 10:17

Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümü izleyiciyi derinden sarstı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri feth eden usta oyuncu Kerem Alışık yayınlanan son bölüm ile diziye ve Çukurova'ya veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık "Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum... Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..." sözlerinin yeri aldığı duygusal paylaşımı ile sevenlerine veda etti. Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümü izleyiciyi derinden sarstı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile gönülleri feth eden usta oyuncu Kerem Alışık yayınlanan son bölüm ile diziye ve Çukurova'ya veda etti.

Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan..
Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor..
Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum..
Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..
Gelişim de, gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslekdaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu'na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum .. Ve tabii sıcak Adana'nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize,ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum ....
Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır..
Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun..
Hep sevgiyle..
Ve hep uhuletle suhuletle .."

sözlerinin yeri aldığı duygusal paylaşımı ile sevenlerine veda etti.

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Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde.

Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! İşte Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık...

Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası... İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları ve akraba olduğunu ilk defa öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlü isimler...

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