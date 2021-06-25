Giriş Tarihi: 25.06.2021 08:03Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 08:09
Defne Samyeli'nin yüzüne ne oldu? Defne Samyeli kızı Deren ile paylaştı yüzünün son hali olay oldu...
Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ile kızı Deren Talu, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Denizde..." ve "Kumda..." notuyla paylaştığı bikinili pozları ile gündem olan Defne Samyeli fit vücuduyla övgüler toplamıştı. Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulunmuştu. Defne Samyeli ve kızı Deren Talu son olarak birlikte yeni pozlarını paylaştı. Bu kez paylaşıma Defne Samyeli'nin yüzündeki değişim damga vurdu. Defne Samyeli'nin son hali "Defne Samyeli estetik mi yaptırdı?" dedirtti. İşte Defne Samyeli'nin değişimi...