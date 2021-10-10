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Haberler Galeri Demet Evgar'ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...
Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 11:50

Demet Evgar'ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde ortaya çıkan Demet Evgar güzelliğiyle yine baş döndürdü. Kırmızı tulumu ile dikkat çeken Demet Evgar kıyafetinin annesinin tasarımı olduğunu belirtince hayranları güzel oyuncunun maharetli annesini merak etti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Evgar'ın özellikle annesi ile olanlara adeta beğeni yağıyor. Demet Evgar'ın annesi ile karelerine "Güzel gözlerini annesinden almış" yorumları yağıyor. Demet Evgar'ın güzelliğiyle kızına taş çıkaran annesini görenlerin nutlu tutuluyor. İşte Demet Evgar'ın annesi...

Demet Evgar’ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde ortaya çıkan Demet Evgar güzelliğiyle yine baş döndürdü.

Demet Evgar’ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...

Kırmızı tulumu ile dikkat çeken Demet Evgar kıyafetinin annesinin tasarımı olduğunu belirtince hayranları güzel oyuncunun maharetli annesini merak etti.

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Demet Evgar’ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Evgar'ın özellikle annesi ile olanlara adeta beğeni yağıyor.

Demet Evgar’ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...

Demet Evgar'ın güzelliğiyle kızına taş çıkaran annesini görenlerin nutlu tutuluyor.

Demet Evgar’ın annesini görenlerin nutku tutuldu! Demet Evgar paylaştı sosyal medya annesini konuştu...

İşte Demet Evgar'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

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