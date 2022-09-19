Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:49

Demet Şener'in çocukluk karesi sosyal medya ikiye bölündü! Kimi oğlu Ömer'e, kimi İrem'e benzetti!

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener paylaşımlarının arasından en beğenilenlerden biri de çocukluk fotoğrafı. Demet Şener'in çocukluk fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in çocukluk fotoğrafını görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi... Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım sonrası kimi Demet Şener'in çocukluğunu oğlu Ömer Kutluay'a kimi ise kızı İrem Kutluay'a benzetti.