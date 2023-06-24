Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:03
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
12:10
Deniz Seki'den çok acı baba itirafı! O şarkıyı küs ölen babasına yazmış... Deniz Seki "Benim için çok acıklı bir hikayedir..."
"Seni öpmeye, koklamaya doyamadım..." sözleriyle 2005 yılında müzikseverler ile buluşan Deniz Seki'nin şarkısı "Doyamadım"ı, herkes sevgiliye yazıldığını düşünürken yıllar sonra acı bir itiraf geldi. Deniz Seki, konuk olduğu Ceyda Düvenci'nin programında çok özel açıklamalarda bulundu. "Benim için çok acıklı bir hikayedir..." diyen Deniz Seki, babası öldüğünde evini, adres kaşıdı elinde, arayarak bulduğunu söyledi. Küs olduğu babasının ölümü ile sarsılan Deniz Seki "Doyamadım" şarkısını babasına yazdığı açıkladı. Annesinin de altı yıldır yatalak olduğu dile getiren Deniz Seki herkesi hüzne boğdu. İşte yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi başaran Deniz Seki'nin samimi itirafları...