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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 oyuncu var!

Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29.09.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 13:05
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!

Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. İşte magazin dünyasında da merak edilen o listedeki ilk 50 isim!

Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
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Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
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