Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı ünlüleri belli oldu! Listede 3 Türk oyuncu var!
Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 Türk var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 29.09.2019
13:04
Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
13:05