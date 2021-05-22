HaberlerGaleriEngin Akyürek'in kardeş Eren'i görenler söylemeden edemedi "İki kardeş bu kadar mı benzemez"
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:06Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:12
Engin Akyürek'in kardeş Eren'i görenler söylemeden edemedi "İki kardeş bu kadar mı benzemez"
Son olarak final yapan 'Sefirin Kızı' adlı diziyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek özel hayatı ile sosyal medyanın merak edilen ünlülerinden. Son olarak Engin Akyürek'in kardeşiEren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşıldı. Engin Akyürek'in kardeşi Eren'i gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları çok benzediklerini dile getirse de "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumları da yapıldı. İşte yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...