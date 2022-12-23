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Haberler Galeri Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:58

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Son olarak Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi. Başak Dizer, süper minili ceket elbisesiyle mest etti. İşte Başak Dizer'in yeni paylaşımları...

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi saklamışlardı.

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Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Tatlıtuğ arrtık her fırsatta oğluyla fotoğraf paylaşıyor.

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ İLE OĞLU KURT EFE

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