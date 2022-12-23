Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:58

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi! Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Son olarak Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi. Başak Dizer, süper minili ceket elbisesiyle mest etti. İşte Başak Dizer'in yeni paylaşımları...