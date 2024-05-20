Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

"ABLAM YERİNE SEN ÖLSEYDİN"

15 yaşında vefat eden bir ablası olduğunu duyan Seda, gözyaşlarına hakim olamadı. Seda annesine "Keşke ablam yerine sen ölseydin. Çocuğa neden sahip çıkamadın? Keşke şu an ablam burada olsaydı. Mutlu musun hayatında peki?" dedi.