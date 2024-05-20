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Haberler Galeri Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…
Giriş Tarihi: 20.05.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 21:58

Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

ATV'nin reyting rekoru kıran programlarından Esra Erol'da geçtiğimiz hafta Seda Kurt'un yaşadıkları programa damga vurdu. Biyolojik anne ve babasını bulmak için Esra Erol'a başvuran Seda Kurt, 33 yıl sonra anne ve babasına kavuştu. Ancak biyolojik annesinin canlı yayına çıkmaması ve anlattıkları, Kurt'u derinden yaraladı. 15 yaşındaki ablasının da intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrenen Kurt, kız kardeşinin mezarının son halini görünce sinirlerine hakim olamadı. Bugün ise Esra Erol canlı yayında 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubunu okudu. Hem Esra Erol, hem stüdyodakiler, hem de Seda Kurt, duygusal anlar yaşadı. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu.

Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

ANNE VE BABASININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Esra Erol'da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

Geçtiğimiz gün ise Seda Kurt, canlı yayında annesiyle karşılaştı. Ancak annesinin canlı yayına çıkmak istememesi Kurt'u derinden yaraladı.

Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

Seda Kurt, bir ablasının olduğunu ancak ablasının 15 yaşındayken camdan atlayarak intihar ettiğini öğrendi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…

"ABLAM YERİNE SEN ÖLSEYDİN"

15 yaşında vefat eden bir ablası olduğunu duyan Seda, gözyaşlarına hakim olamadı. Seda annesine "Keşke ablam yerine sen ölseydin. Çocuğa neden sahip çıkamadın? Keşke şu an ablam burada olsaydı. Mutlu musun hayatında peki?" dedi.

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