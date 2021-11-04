Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Emine Hanım'ın anlattıkları Esra Erol canlı yayınına damga vurdu. Programa başvuran Emine Balcı, 23 yıllık eşi Celal Balcı ile boşanma aşamasında olduğunu belirtti. Emine Hanım ayrıca, "Kocam akrabası Emine Hancı ile bizim evde yaşıyor, ben kayınvalidemde kalıyorum" dedi. Çocuklarının üvey annelerinden şiddet gördüğünü de ifade eden Emine Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Olayın detayları ise izleyicileri şaşırttı. İşte detaylar...