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Haberler Galeri Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi
Giriş Tarihi: 04.11.2021 23:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 23:54

Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Emine Hanım'ın anlattıkları Esra Erol canlı yayınına damga vurdu. Programa başvuran Emine Balcı, 23 yıllık eşi Celal Balcı ile boşanma aşamasında olduğunu belirtti. Emine Hanım ayrıca, "Kocam akrabası Emine Hancı ile bizim evde yaşıyor, ben kayınvalidemde kalıyorum" dedi. Çocuklarının üvey annelerinden şiddet gördüğünü de ifade eden Emine Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Olayın detayları ise izleyicileri şaşırttı. İşte detaylar...

Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

25, 22, 18 ve 14 yaşlarında 4 çocuğu olan Emine Balcı, Esra Erol'da programına başvurarak 2016 yılından beri eşi Celal Balcı ile boşanma sürecinde yaşadıklarından bahsetti.

Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

Sonra beni kayınvalidem aradı, 'Oğlumun beraber yaşadığı kişi çocuklara şiddet uyguluyor. Ben yaşlandım, kimse beni dinlemiyor. Gel oğlunu kurtar' dedi. 14 yaşındaki oğlum için kayınvalidemin yanına taşındım" dedi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

Çocuklarının üvey annelerinden şiddet gördüklerini söyleyen Emine Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Esra Erol'da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında 'kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor' dedi | Video

Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

"Eşim dört yıldır Emine Hancı ile benim evimde yaşıyor. Hala beraberler ve bana kadın 'bizden uzak dur' diye mesaj atıyor. Benim eşime dönmemden korkuyor sanırım ve bu yüzden çocuklarıma saldırıyor

Esra Erol’da şoke eden olay! Esra Erol canı yayınında ‘kocam akrabası ile bizim evde yaşıyor’ dedi

Sadece oğluma değil, üç kızıma da yapmadığını bırakmadı. Çocuklarımı döve döve sokağa attı, başka bir eve yolladı. Ben Trabzon'daydım, kızım 'Anne gel, biz burada çok kötüyüz' diye beni aradı. 3 ay o kadınla altlı üstlü oturdum"

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