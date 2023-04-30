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Haberler Galeri Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman 'Lolita' oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”
Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:03

Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman 'Lolita' oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”

Safiye Soyman gıdığını sınırlı uyuşturma ile aldırdı, önceki ve sonraki halini paylaşmıştı. Yanı başında ise can dostu Seda Sayan vardı. Safiye Soyman'a destek vermişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, "Seda Sayan kankam baskın yaptı, merak etti, o da çok beğendi" ifadelerini kullanmıştı. Boyun, yarım yüz germe ameliyatı olan Safiye Soyman, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Görenler gözlerine inanamadı. Safiye Soyman, bambaşka birine dönüştü. İşte görenleri hayrete düşüren o paylaşım…

Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman ’Lolita’ oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı olmuştu.

Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman ’Lolita’ oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Seda Sayan daha önce de yakın arkadaşı Safiye Soyman'a estetik yaptırması konusunda ısrar etmişti.

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Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman ’Lolita’ oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor.

Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman ’Lolita’ oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”

SAFİYE SOYMAN BOYUN GERDİRME AMELİYATI OLDU

Safiye Soyman, sosyal medyada hebasından boyun germe ameliyatı olduğunu duyurmuştu.

Estetik ameliyatlar sonrası Safiye Soyman ’Lolita’ oldu tanınmaz hale geldi! “Bu nasıl bir değişim inanılır gibi değil”

Safiye Soyman paylaşımına 'Birkaç gün önce boyun germe ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. Eline sağlık iki buçuk saat sürdü.

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