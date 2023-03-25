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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! "Şu anda geçiş sürecindeyim"
Giriş Tarihi: 25.03.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 11:22

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! "Şu anda geçiş sürecindeyim"

Arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından da fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un yeni paylaşımları ise "tesettüre girdi" yorumlarına sebep olmuştu. Tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Tayfur, yeni açıklamalarda bulundu. "Şu anda geçiş sürecindeyim" diyen ünlü isim, sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik sorularına da yanıt verdi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! Şu anda geçiş sürecindeyim

Arabeskin sevilen ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Burak Kalfa ile birlikteliğiyle göz önünde olan Tayfur, maneviyata yönelmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim, önceki gece sevgilisi Burak Kalfa ile Beşiktaş'ta bir mekanda objektiflere takıldı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! Şu anda geçiş sürecindeyim

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tayfur, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. İlk sahuru burada yapmıştık geçen sene. Biz burada tanıştık" dedi.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! Şu anda geçiş sürecindeyim

Burak Kalfa ile bir süredir aşk yaşayan Tuğçe Tayfur, evlilik sorularına şöyle yanıt verdi:

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! Şu anda geçiş sürecindeyim

"Evet, evliliğe dair düşüncelerimiz mevcut. Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz. Allah'ın izniyle her şey yolunda."

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! Şu anda geçiş sürecindeyim

Son dönemde giyim tarzını değiştiren ve maneviyata yöneldiğini açıklayan Tuğçe Tayfur, kıyafetiyle de bir kez daha dikkat çekti. Tayfur, "Şu anda geçiş sürecindeyim. Bu görünüşe Tesettür dememek lazım. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Dini daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kitaplar okuyorum" ifadelerini kullandı.

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