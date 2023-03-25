Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! "Şu anda geçiş sürecindeyim"

Son dönemde giyim tarzını değiştiren ve maneviyata yöneldiğini açıklayan Tuğçe Tayfur, kıyafetiyle de bir kez daha dikkat çekti. Tayfur, "Şu anda geçiş sürecindeyim. Bu görünüşe Tesettür dememek lazım. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Dini daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kitaplar okuyorum" ifadelerini kullandı.