Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettür açıklamasıyla gündem olmuştu! "Şu anda geçiş sürecindeyim"

Arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Tuğçe Tayfur, geçen haftalarda "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından da fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un yeni paylaşımları ise "tesettüre girdi" yorumlarına sebep olmuştu. Tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Tayfur, yeni açıklamalarda bulundu. "Şu anda geçiş sürecindeyim" diyen ünlü isim, sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik sorularına da yanıt verdi.