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Haberler Galeri Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: "Projelerim engelleniyor"
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:00

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: "Projelerim engelleniyor"

İsrail'in Filistinliler'e yaşattığı zulme dikkat çekmek için sık sık videolu paylaşımlar yapan Deniz Uğur "Dünyaya seslenebilmek için videolar yayınlıyorum. Amerika'dan, Avrupa'dan videolarıma çok güzel mesajlar geldi, okuyunca ağladım. Bu zulme ses çıkarmamak da suça ortak olmaktır" demişti. Deniz Uğur, Filistin'e verdiği desteğin ardından kendisine ambargo uygulandığını açıkladı.

Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: Projelerim engelleniyor

7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri bombalayan İsrail dünyanın gözü önünde soykırıma ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye de dahil birçok ülkede, İsrail ürünleri ve İsrail ordusunu mali olarak destekleyen uluslararası şirketlerin ürünleri boykot ediliyor. Dünya ülkelerine, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna göz yummaları için çağrılarda bulunuluyor. Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun" "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseliyor. Gazze'ye yapılan saldırıların ilk gününden beri İngilizce paylaşımlarda bulunan Türk oyuncu Deniz Uğur da sessiz kalmadı.

Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: Projelerim engelleniyor

Deniz Uğur, katil İsrail'e İngilizce olarak yayınladığı mesajla ''Kendinizi o kadar net bir şekilde deşifre ettiniz ki, dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." seslenmişti...

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Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: Projelerim engelleniyor

Deniz Uğur, Filistin'e verdiği desteğin ardından kendisine ambargo uygulandığını açıkladı:

Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: Projelerim engelleniyor

"7 Ekim'den beri sosyal medyadaki aktivist paylaşımlarımdan dolayı hayatım değişti. Özel sektörde projelerim engellendi."

Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: Projelerim engelleniyor

Ünlü oyuncu, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu da ekledi:

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