Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
10:00
Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayan oyuncu Deniz Uğur açıkladı: "Projelerim engelleniyor"
İsrail'in Filistinliler'e yaşattığı zulme dikkat çekmek için sık sık videolu paylaşımlar yapan Deniz Uğur "Dünyaya seslenebilmek için videolar yayınlıyorum. Amerika'dan, Avrupa'dan videolarıma çok güzel mesajlar geldi, okuyunca ağladım. Bu zulme ses çıkarmamak da suça ortak olmaktır" demişti. Deniz Uğur, Filistin'e verdiği desteğin ardından kendisine ambargo uygulandığını açıkladı.