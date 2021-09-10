Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 10.09.2021 08:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 08:19

Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Bikinisi ile geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Mine Tugay paylaşımı ile büyük beğeni toplamıştı. Hayranlarından alev emojileri yağan Mine Tugay'ın kumsal pozu sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni aldı. 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.. İşte fit hali görenleri kıskandıran Mine Tugay'ın Instagram halleri...

Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Bikinisi ile geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Mine Tugay paylaşımı ile büyük beğeni toplamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Hayranlarından alev emojileri yağan Mine Tugay'ın kumsal pozu sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı.

Genç kızları kıskandırdı! 42 yaşındaki Mine Tugay mini şortunun altına çektiği çizmeleri ile yaktı geçti!

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni aldı.

SON DAKİKA