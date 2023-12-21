Oyuncu Gökçe Bahadır’ın acı günü!

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'un annesi Tülin Ersoy (74), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 2017 yılında 'Kalipso Kralı' lakaplı babası Metin Ersoy'u kaybeden Emir Ersoy, bu sabah annesi Tülin Ersoy'un vefat haberiyle sarsıldı. Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Tülin Ersoy, 74 yaşında hayatını kaybetti. Emir Ersoy, sosyal medya paylaşımına, 'Canımız annemiz, mavişimiz Tülin Ersoy'u kaybettik' mesajını yazdı. İkindi namazına müteakip Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.