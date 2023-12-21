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Haberler Galeri Oyuncu Gökçe Bahadır'ın acı günü!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:40

Oyuncu Gökçe Bahadır'ın acı günü!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır adlığı acı haberle yıkıldı. Gökçe Bahadır'ın Gökçe Bahadır'ın kanser tedavisi gören kayınvalidesi Tülin Ersoy 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu Gökçe Bahadır’ın acı günü!

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'un annesi Tülin Ersoy (74), sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Oyuncu Gökçe Bahadır’ın acı günü!

2017 yılında 'Kalipso Kralı' lakaplı babası Metin Ersoy'u kaybeden Emir Ersoy, bu sabah annesi Tülin Ersoy'un vefat haberiyle sarsıldı.

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Oyuncu Gökçe Bahadır’ın acı günü!

Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Tülin Ersoy, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Gökçe Bahadır’ın acı günü!

Emir Ersoy, sosyal medya paylaşımına, "Canımız annemiz, mavişimiz Tülin Ersoy'u kaybettik" mesajını yazdı.

Oyuncu Gökçe Bahadır’ın acı günü!

İkindi namazına müteakip Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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