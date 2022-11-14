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Haberler Galeri Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum'da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:40

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum'da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Bodrum'dan aldıkları yeni evleriyle gündeme geldiler. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk evin yeni sahibi oldu. Öte yandan; Gökçe Bahadır, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etti.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum’da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Geçtiğimiz Şubat ayında Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın, Alaçatı'da sahibi olduğu evi satarak, Bodrum'da başka bir ev aldığı ortaya çıktı. Yeni evinin değeri dudak uçuklatan oyuncunun, İstanbul'da olmalarının gerekmediği zamanlarda eşiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum’da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Milliyet'in haberine göre; Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine girmişti.

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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum’da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum’da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

4 MİLYON TL'YE ALDI, 6 MİLYON TL'YE SATTI!

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Gökçe Bahadır'ın, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük'ten yaklaşık 10 milyon TL'ye ev aldığı öğrenildi.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum’da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Oyuncu, iki yıl önce Alaçatı'da 4 milyon TL'ye satın aldığı daireyi, 6 milyon TL'ye elinden çıkardı.

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