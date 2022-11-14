Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un milyonluk muhteşem lüks evi… Ünlü çift aradığı evi Bodrum’da buldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:40

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Bodrum'dan aldıkları yeni evleriyle gündeme geldiler. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk evin yeni sahibi oldu. Öte yandan; Gökçe Bahadır, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etti.