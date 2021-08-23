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Haberler Galeri Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!
Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:49

Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda senaryonun akışını değiştirecek türden bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ilk sezonu izleyenler tarafından oldukça beğeniyle takip edilirken öte yandan ikinci sezonunda Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in yapımda yer almayacak oluşu dikkat çekti. Öte yandan dizide hikaye bambaşka bir yola sürüklenecek. İşte Gönül Dağı dizisinde şoke eden senaryo değişikliği...

Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

Yapımda ayrılıkla beraber şok eden bir değişiklik yaşanıyor. TRT1 ekranlarında 30 bölümde oldukça iyi bir başarı elde eden Gönül Dağı dizisi ikinci sezonunda yapımın İstanbul'da çekimlerinin yapıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre dizinin yeni sezonu bu sahnelerle başlayacak. Öte yandan yapımda Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in de oyuncu kadrosunda yer almayacağı yine yapımla ilgili kulislerden gelen iddialar arasında yer alıyor.

Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

TRT'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon için hazırlıklara başladı. İlk sezonuyla büyük bir ilgi gören dizide Dilek ve Taner karakterinin bir süre ayrı kalacağı konuşuluyor.

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Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

Yapımın 2. Sezonunda çekimlerin İstanbul'da başlayacağı ve hatta bir süre böyle devam edebileceği bile iddia ediliyor.

Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

Gedelli aşıkları kavuşacak mı? Dilek'i çok özleyen Taner, İstanbul'a gelecek mi? Dilek, Gedelli'ye geri dönecek mi? Her gün yeni bir macera yaşayan, hareketin ve bereketin eksik olmadığı şirin kasaba sakinleri, yeni sezonda neler yaşayacak?

Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

Hep birlikte Yeni Yayın Dönemi'nde TRT 1 ekranlarında izleyeceğiz. Gelişmeleri Sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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