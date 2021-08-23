Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:49Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:49
Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda senaryonun akışını değiştirecek türden bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ilk sezonu izleyenler tarafından oldukça beğeniyle takip edilirken öte yandan ikinci sezonunda Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in yapımda yer almayacak oluşu dikkat çekti. Öte yandan dizide hikaye bambaşka bir yola sürüklenecek. İşte Gönül Dağı dizisinde şoke eden senaryo değişikliği...