Gönül Dağı senaryo ve çekim yeri değişti! Artık o oyuncu olmayacak!

Yapımda ayrılıkla beraber şok eden bir değişiklik yaşanıyor. TRT1 ekranlarında 30 bölümde oldukça iyi bir başarı elde eden Gönül Dağı dizisi ikinci sezonunda yapımın İstanbul'da çekimlerinin yapıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre dizinin yeni sezonu bu sahnelerle başlayacak. Öte yandan yapımda Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in de oyuncu kadrosunda yer almayacağı yine yapımla ilgili kulislerden gelen iddialar arasında yer alıyor.