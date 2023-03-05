Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 08:19

Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşadı. Daha önce Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemiş. Şarkıcı Karsu, nenesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan halası ve kuzenlerinin ölüm haberi ile yıkılmıştı. Hollanda'da yaşayan ve burada Türkiye için yardım kampanyası organize eden Karsu yardım gecesinde toplanan tutarı görünce gözyaşlarına boğulmuştu. Karsu son olara ise, kendi yazdığı Karsu'nun Mutfağı adlı kitabının satışından elde edilen geliri depremzedelere bağışlayan Karsu, şöyle konuştu: "Bu kitap benim ve ailemin memleketinin, o güzel bölgenin bir hatırası. Deprem mağdurları için 500 bin Euro topladık. Bu sonuçtan inanılmaz mutluyum."