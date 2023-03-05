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Haberler Galeri Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 08:19

Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşadı. Daha önce Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemiş. Şarkıcı Karsu, nenesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan halası ve kuzenlerinin ölüm haberi ile yıkılmıştı. Hollanda'da yaşayan ve burada Türkiye için yardım kampanyası organize eden Karsu yardım gecesinde toplanan tutarı görünce gözyaşlarına boğulmuştu. Karsu son olara ise, kendi yazdığı Karsu'nun Mutfağı adlı kitabının satışından elde edilen geliri depremzedelere bağışlayan Karsu, şöyle konuştu: "Bu kitap benim ve ailemin memleketinin, o güzel bölgenin bir hatırası. Deprem mağdurları için 500 bin Euro topladık. Bu sonuçtan inanılmaz mutluyum."

Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında binlerce vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Hataylı olan ve yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, deprem felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetti.

Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

Depremde Hatay'da yaşayan yakın akrabalarını kaybeden Karsu afet bölgesine desteğini sürdürüyor.

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Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

Kendi yazdığı Karsu'nun Mutfağı adlı kitabının satışından elde edilen geliri depremzedelere bağışlayan Karsu, şöyle konuştu:

Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

"Bu kitap benim ve ailemin memleketinin, o güzel bölgenin bir hatırası. Deprem mağdurları için 500 bin Euro topladık. Bu sonuçtan inanılmaz mutluyum."

Gönülleri fethetti! Depremde 10 akrabasını toprağa veren Karsu 500 bin Euro’luk kitap gelirini bağışladı!

TOPLANAN MİKTARI GÖRÜNCE AĞLADI

Hollanda'da büyük bir yardım kampanyası düzenleyen Karsu, düzenlenen yardım gecesinde 88 milyon euro toplanmasına vesile oldu. Gecede toplanan miktarı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "88 milyon euro. Teşekkür ederim Hollanda" ifadelerini kullanmıştı.

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