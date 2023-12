Samsung Galaxy ana sponsorluğunda GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu. GQ Türkiye Men of the Year 2023 için çekilen ve ilk kez ödül gecesinde yayınlanan film büyük heyecan uyandırdı