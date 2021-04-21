Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Dijital platformda rol aldığı "Aşk 101" dizisiyle son dönemin en popüler isimlerinden olan İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan İpek Filiz Yazıcı, her paylaşımıyla yüz binlerce beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ufuk Beydemir ile fotoğrafını paylaşarak aşk dedikodularını alevlendiren ünlü oyuncu, bu kez annesi ile bir paylaşımda bulundu. Annesi Aslı Cevahirefendioğlu ile yıllar önceki bir pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Yazıcı'ya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İpek Filiz Yazıcı ile annesinin dikkat çeken o fotoğrafı...