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Haberler Galeri Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:02

Güzel oyuncu güzelliğini annesinden almış! 'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Dijital platformda rol aldığı "" dizisiyle son dönemin en popüler isimlerinden olan , sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan , her paylaşımıyla yüz binlerce beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı ile fotoğrafını paylaşarak aşk dedikodularını alevlendiren ünlü oyuncu, bu kez annesi ile bir paylaşımda bulundu. Annesi ile yıllar önceki bir pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Yazıcı'ya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İpek Filiz Yazıcı ile annesinin dikkat çeken o fotoğrafı...

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Dijital platformda rol aldığı "" dizisiyle son dönemin en popüler isimlerinden olan , sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan , her paylaşımıyla yüz binlerce beğeni topluyor.

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Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Yazıcı, son olarak annesi ile yıllar önceki nostaljik bir karesini Instagram hesabından yayınladı.

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Yazıcı, butik çiçek yetiştiriciliği ile uğraşan annesi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı güzelliğini annesinden almış! İpek Filiz Yazıcı'nın annesi ile paylaşımını görenler gözlerine inanamadı...

Genç oyuncunun annesini görenler, "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu.

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