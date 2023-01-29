Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
15:26
Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor"
Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenmişti. Mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çift, mutluluklarını ikiz kızlarıyla taçlandırmıştı. Pelin Akil, şu sıralar atv ekranlarına salı günü damgasını vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Doktor Firuze karakteriyle boy gösteriyor. Ünlü oyuncu talihsiz bir olay yaşadı. Pelin Akil trafikte kağıt mendil satıcısı bir çocuğun kendisine hakaret ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.