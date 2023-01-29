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Haberler Galeri Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor"
Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 15:26

Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor"

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenmişti. Mutlu birliktelikleriyle parmakla gösterilen çift, mutluluklarını ikiz kızlarıyla taçlandırmıştı. Pelin Akil, şu sıralar atv ekranlarına salı günü damgasını vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Doktor Firuze karakteriyle boy gösteriyor. Ünlü oyuncu talihsiz bir olay yaşadı. Pelin Akil trafikte kağıt mendil satıcısı bir çocuğun kendisine hakaret ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! İstersen çağır polisi diyor

Ünlü oyuncu Pelin Akil, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinden olan Akil, dizide eşi tarafından yıllarca kandırılan doktor Firuze'yi canlandırıyor.

Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! İstersen çağır polisi diyor

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.

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Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! İstersen çağır polisi diyor

İlişkileri örnek alınan çift, evliliklerini 2 kız çocuğu ile taçlandırdı.

Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! İstersen çağır polisi diyor

Akil, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Firuze rolüyle boy gösteriyor.

Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! İstersen çağır polisi diyor

Güzel oyuncu son olarak trafikte yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi.

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