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Haberler Galeri Hadise'nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise'den milyonluk anlaşma...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 15:17

Hadise'nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise'den milyonluk anlaşma...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sona erdiren şarkıcı Hadise, herkesi şaşırtmıştı. Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılık haberi gelen Hadise, kısa süre içinde de gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. İlişkileri Meksika tatilinde ortaya çıkan, geçtiğimiz günlerde de İstinye'deki bir mekân çıkışı el ele objektiflere yansıyan çiftten Hadise'nin, aşk hayatının ardından iş hayatında da yüzü güldü. Moda dünyasına el atan popçunun, bir marka için 50 parçalık koleksiyon hazırlayacağı ve bunun için milyonluk bir anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Hadise’nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise’den milyonluk anlaşma...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sona erdiren şarkıcı Hadise, herkesi şaşırtmıştı. Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılık haberi gelen Hadise, kısa süre içinde de gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

Hadise’nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise’den milyonluk anlaşma...

İlişkileri Meksika tatilinde ortaya çıkan, geçtiğimiz günlerde de İstinye'deki bir mekân çıkışı el ele objektiflere yansıyan çiftten Hadise'nin, aşk hayatının ardından iş hayatında da yüzü güldü.

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Hadise’nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise’den milyonluk anlaşma...

Modayı yakından takip eden 35 yaşındaki şarkıcı, tasarımcılığa soyundu.

Hadise’nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise’den milyonluk anlaşma...

Milyonlarca kadının zevkine güvendiği Hadise'ye dikkat çeken bir teklif geldi.

Hadise’nin yüzü hem aşk hem iş hayatında güldü! Hadise’den milyonluk anlaşma...

KENDİ ADINI TAŞIYACAK

Takvim gazetesinin haberine göre; ünlü popçu, reklam teklifinde bulunan marka için 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak.

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