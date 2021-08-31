Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın ilişkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte ikili, magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırması sosyal medyayı sallamıştı. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir mekandan el ele çıkarak ilk kez görüntü veren çift, aşklarını ele güne ilan etmişti. Görüntülerin ardından Hande Erçel'den flaş bir hamle geldi. Erçel, yakın arkadaşı Akbaş'ı sildi. Sitare Akbaş'tan da karşı hamle gecikmedi. İşte yaşananlar...