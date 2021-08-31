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Haberler Galeri Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş'ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:14

Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş'ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın ilişkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte ikili, magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırması sosyal medyayı sallamıştı. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir mekandan el ele çıkarak ilk kez görüntü veren çift, aşklarını ele güne ilan etmişti. Görüntülerin ardından Hande Erçel'den flaş bir hamle geldi. Erçel, yakın arkadaşı Akbaş'ı sildi. Sitare Akbaş'tan da karşı hamle gecikmedi. İşte yaşananlar...

Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.

Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansımıştı. Erçel'in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

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Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

SÜRPRİZ HAMLE

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz hamle geldi. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi.

Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yakın arkadaşı Sitare Akbaş’ın aşk yaşamasına dayanamadı! Bakın ne yaptı...

ARTIK SAKLANMIYORLAR

Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu.

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