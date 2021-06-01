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Haberler Galeri Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 09:34

'den flaş itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!

Güzel oyuncu , kardeşi ve şarkıcı , önceki gün Bodrum'da iskelede dergi çekimleri için bir araya geldi. Hava kapalı olduğu için oynadıkları reklamın çekimleri ertelenen ekip, hem sohbet etti, hem de dinlendi. Kaldıkları otelin iskelesinde görüntülenen gruba, Doğulu'nun ailesi de katıldı. Hande Erçel, çekimler biter bitmez ise yeğeni Mavi'ye koştu. Muhabirlerin sorularını da ayaküstü yanıtlamayı ihmal etmeden Erçel, ile ilişkisinin nasıl başladığını ilk kez anlattı.

Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!

, kardeşi ile bir dergiye aile pozu vermek için Bodrum'a gelmişti. Beren Saat ve eşi da, ağabeyi Ozan, kız kardeşi Canan ve annesi Serpil Doğulu ile aynı dergiye poz vermek için objektiflerin karşısına geçti.

Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!

Torba'daki bir otelde gerçekleşen çekimlerde, Doğulu ve Erçel ailesini iskelede görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!

Çekilen fotoğrafların halk tarafından cep telefonuyla görüntülenmemesi için önlem alındı.

Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!

Çekimler sonrası 'in iskelede bakıcının kucağında bulunan yeğeni Mavi'ye koşarak gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!

"TATİLİMİZ AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK"

Çekimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan , "İş için geldim. Kerem de başka bir otelde reklam çekiminde, görüşemedik. Bizim tatilimiz ağustos ayında başlayacak" diye konuştu.

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