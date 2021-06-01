Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 09:34
Hande Erçel'den flaş Kerem Bürsin itirafı! Hande Erçel Kerem Bürsin ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlattı!
Güzel oyuncu Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel ve şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gün Bodrum'da iskelede dergi çekimleri için bir araya geldi. Hava kapalı olduğu için oynadıkları reklamın çekimleri ertelenen ekip, hem sohbet etti, hem de dinlendi. Kaldıkları otelin iskelesinde görüntülenen gruba, Doğulu'nun ailesi de katıldı. Hande Erçel, çekimler biter bitmez ise yeğeni Mavi'ye koştu. Muhabirlerin sorularını da ayaküstü yanıtlamayı ihmal etmeden Erçel, Kerem Bürsin ile ilişkisinin nasıl başladığını ilk kez anlattı.