İbrahim Tatlıses: Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum

'MAĞARADA DOĞDUM İYİ Kİ DE ORADA DOĞMUŞUM'
Mağarada doğduğu için iftihar ettiğini belirten Tatlıses, şöyle konuştu: "Benim için mağara çok önemli. Diyorlar ki 'Ben sarayda doğmuşum, vahiy ilk önce saraya gelmiş.' Halbuki vahiy mağaraya gelmiştir. Bunun için orayı restoran yapıp turizmi çekmeliyiz. Yani o doğduğum mağarayı görsün insanlar. Çünkü bilmiyorlar, ben diyorum ki 'Altımızdaki çulu ne yaptın anne?' Diyor ki 'Yağmurda karda kapıya koydum.' Dedim ki 'Niye?' 'Kurda kuşa yem olmamak için' dedi. Ben mağara adamıyım demiyorum.