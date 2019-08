İbrahim Tatlıses: Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum

'EVET, ŞİKAYETİM VAR'

Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu dile getiren Tatlıses, kente her gelişinde çok değiştiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın başkanlarımla birlikte olmaktan iftihar ediyorum. Urfa iyiye gidiyor, her geldiğimde farklı bir şey görüyorum. Bugün başkanlarla dolaşacağız. Bir de Göbeklitepe için buradayım bir yatırımımız olacak. Yani bana göre Urfa, İstanbul'dan Ankara'dan daha iyiye gidiyor. Oteller zinciri var her tarafta burada niye olmasın. Ben turizmi severim, insana hizmet olacak. Uçak seferleri ile ilgili şikayetim var. Ben kendi Urfa'ma, Antep'ten geldim. Çünkü Urfa uçağı bulamadım o saatte yoktu. Ben bunu istemiyorum.