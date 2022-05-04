Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:06

İclal Aydın iğne ipliğe döndü! Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın adeta 20'li yaşlarına geri döndü!

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın, şu sıralar Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile sevenleri ile buluşuyor. Kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu. İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. Son olarak bir dergiye poz veren İclal Aydın güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İclal Aydın'ın takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı. İşte Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın son hali...