İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi "Benimkiler"

Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
14:18
Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi. İşte Yasemin Şefkatli'nin "Benimkiler" paylaşımı...