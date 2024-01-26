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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi "Benimkiler"
Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:18

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi "Benimkiler"

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi. İşte Yasemin Şefkatli'nin "Benimkiler" paylaşımı...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli’den yeni kare geldi Benimkiler

Çiçeği burnunda anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin sağlık durumları nasıl? Anne Yasemin Şefkatlı'den yeni paylaşım geldi...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli’den yeni kare geldi Benimkiler

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin yeni fertlerinden üzen haber gelmişti. İbrahim Tatlıses minik torunu için sevenlerinden dua istemişti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli’den yeni kare geldi Benimkiler

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli’den yeni kare geldi Benimkiler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli’den yeni kare geldi Benimkiler

İşte Yasemin Şefkatli'nin "Benimkiler" paylaşımı...

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