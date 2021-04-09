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Haberler Galeri İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 15:21

İki hafta önce doğum yapan eski halinden daha zayıf! dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

Ünlü oyuncu ve komedyen ile tescilli güzel , iki yıl önce dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'in doğumuyla ilk kez anne-baba olan Eser Yenenler ve , geçtiğimiz günlerde ikinci oğulları Mete'yi kucaklarına aldı. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Berfu, bir kez daha fit halleriyle gündeme bomba gibi düştü. İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler, yaptığı spor paylaşımıyla eski haline döndüğünü yine gözler önüne serdi. Yenenler'in göbeksiz hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Yenenler, formuyla ilgili sırrını da açıkladı.

İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

Ünlü oyuncu ve komedyen ile tescilli güzel , iki yıl önce dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'in doğumuyla ilk kez anne-baba olan Eser Yenenler ve , geçtiğimiz günlerde ikinci oğulları Mete'yi kucaklarına aldı.

İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Berfu, bir kez daha fit halleriyle gündeme bomba gibi düştü.

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İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

İki hafta önce doğum yapan , bu pozunu "Yaza 2 oğlanlı ve fit bir ana olarak girebilir miyim?" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Kısa sürede olay yaratan Yenenler, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

Paylaşımına yorum yağan , Elvin Levinler'e "Azıcık daha spor gerek" şeklinde verdiği yanıtla doğumdan kısa bir süre sonra spora başladığını belirtti.

İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

Başladığı squat programını da geçtiğimiz günlerde takipçileriyle paylaşan , sporun da etkisi ile eski haline geri döndü.

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