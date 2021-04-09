İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler eski halinden daha zayıf! Berfu Yenenler dudak uçuklatan değişiminin sırrını verdi!

Ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile tescilli güzel Berfu Yenenler, iki yıl önce dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'in doğumuyla ilk kez anne-baba olan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde ikinci oğulları Mete'yi kucaklarına aldı. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Berfu, bir kez daha fit halleriyle gündeme bomba gibi düştü. İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler, yaptığı spor paylaşımıyla eski haline döndüğünü yine gözler önüne serdi. Doğum kilolarından hızla kurtulan Yenenler'in göbeksiz hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Yenenler, formuyla ilgili sırrını da açıkladı.