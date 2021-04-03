Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar bakın kiminle evli! Eşi de çok ünlü! Sosyal medya çalkalandı!

'Bir İstanbul Masalı', 'Beyaz Gelincik, 'Cennet'in Gözyaşları' gibi birçok diziyle gönüllerde taht kuran Esra Ronabar, son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle karşımıza çıktı. Esra Ronabar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Barış Falay ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı. İki ünlü isimin evli olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor. İşte merak edenler için Esra Ronabar ile Barış Falay'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları …