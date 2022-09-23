Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:20

Kırmızılar içindeki Songül Karlı'ya alev emojileri yağdı! Songül Karlı'nın kuaför pozu sosyal medyada trend oldu!

Ünlü türkücü Songül Karlı yine kuaför pozu ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 49 yaşındaki Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Gençleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Songül Karlı, yüzünü de gerdirmişti. Songül Karlı'nın son paylaşımına alev emojileri yağdı! İşte türkücü Songül Karlı'nın dikkat çekici pozları...