Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Başarılı bir ameliyat olsa da, bir süre kraliyet ile ilgili görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate Middleton'ın sağlık sorununun ne olduğuna dair ise Kensington Sarayı net bir açıklama yapmadı. Hastanede kalma süresi açıklanan Middleton ile ilgili Dr. Deborah Lee, ameliyat ile ilgili ayrıntılar paylaşılmasa da laparoskopik bir cerrahi geçirmiş olabileceğini söyledi. Karın bölgesinde yapılan bu cerrahi işlemin ardından dört ila yedi gün arasında hastanede kalındığını sözlerine ekledi. Aynı zamanda nasıl bir cerrahi operasyon geçirdiğinin de bu hastanede kalış süresini etkilediğini belirten Lee, hastanın normal hayatına dönmesinin ve kesintisiz bir şekilde hareket edebilmesinin iki aydan uzun sürebildiğini anlattı. Gerçekleştirilen operasyon sebebiyle Prens William Roma gezisini erteledi ve kraliyet görevlerini erteledi. Bu süreçte çocuklarıyla ve eşiyle ilgileneceği belirtildi. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Galler Prensesi'nin planlanmış bir karın bölgesinde ameliyat yapıldığı belirtilirken, operasyonun başarılı geçtiği söylendi. Kate Middleton'ı ilgilerinden dolayı halka teşekkür ettiği ancak kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalmasını dilediği de yapılan açıklamada belirtildi. Ameliyatın kanserle ilgili olmadığı belirtilse de, bu operasyona dair birçok soru işareti bulunmaya devam ediyor. Bir süre sonra ise Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın önümüzdeki hafta prostat büyümesi nedeniyle küçük bir ameliyat geçireceğini paylaştı. Biraz dinlenmesi gerekecek ve bir süreliğine halka açık etkinliklere gitmeyecek ancak yine de önemli krallık görevlerini yerine getirebilir.