Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:47

Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Kraliyet ailesi, her adımında olduğu gibi sağlık sorunlarıyla da dünya gündeminden düşmüyor. Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği ameliyatın ardından 10 ila 14 gün arasında hastanede kalacağı açıklandı..

Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Başarılı bir ameliyat olsa da, bir süre kraliyet ile ilgili görevlerine dönmeyeceği açıklanan Kate Middleton'ın sağlık sorununun ne olduğuna dair ise Kensington Sarayı net bir açıklama yapmadı.

Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Hastanede kalma süresi açıklanan Middleton ile ilgili Dr. Deborah Lee, ameliyat ile ilgili ayrıntılar paylaşılmasa da laparoskopik bir cerrahi geçirmiş olabileceğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Karın bölgesinde yapılan bu cerrahi işlemin ardından dört ila yedi gün arasında hastanede kalındığını sözlerine ekledi.

Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Aynı zamanda nasıl bir cerrahi operasyon geçirdiğinin de bu hastanede kalış süresini etkilediğini belirten Lee, hastanın normal hayatına dönmesinin ve kesintisiz bir şekilde hareket edebilmesinin iki aydan uzun sürebildiğini anlattı.

Kraliyette kara bulutlar! Kate Middleton hastanede, Kral Charles ameliyata hazırlanıyor... Saray sessiz...

Gerçekleştirilen operasyon sebebiyle Prens William Roma gezisini erteledi ve kraliyet görevlerini erteledi. Bu süreçte çocuklarıyla ve eşiyle ilgileneceği belirtildi.

SON DAKİKA