Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, en başından beri hayatta olduğuna inandığı Sultan Nureddin'i bulmuş ve onu kurtardıktan sonra Zengi Devletinin içine düştüğü kaosu fırsat bilip Şam'ı ele geçirmek için haçlı ordusuyla harekete geçen Viktorya'nın önüne korkusuzca çıkmıştır.

Büyük bir haçlı ordusunun ortasında kalan Selahaddin ve Sultan Nureddin onların karşısında korkusuzca direnirken Ömer Mella'nın gelişiyle bütün kozlar Selahaddinlere geçer. Ömer Mella ve Selahaddin'in önceden kurdukları plan onları bu ölüm çemberinden kurtarırken Viktorya adeta çılgına döner. Bir kez daha kaybetmiştir.