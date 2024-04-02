Giriş Tarihi: 02.04.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
00:30
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı için gözler TRT 1 ekranlarında. Uğur Güneş, Dilin Döğer gibi isimlerin yer aldıüı tarihi dizi her hafta Pazartesi günleri takip ediliyor. Gelecek hafta olacaklar son bölümün ardından araştırılıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte, detaylar...