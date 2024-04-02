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Haberler Galeri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 00:30

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı için gözler TRT 1 ekranlarında. Uğur Güneş, Dilin Döğer gibi isimlerin yer aldıüı tarihi dizi her hafta Pazartesi günleri takip ediliyor. Gelecek hafta olacaklar son bölümün ardından araştırılıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? İşte, detaylar...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları diziyle birlikte arama motorlarına yöneltilmeye başladı. TRT 1 dizileri arasında yer alan yapım tarihi bir dönemi anlatıyor. 19. bölümüyle ekranlara gelen yapımda Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı gündemde.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

Yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 19. BÖLÜM İZLE

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, en başından beri hayatta olduğuna inandığı Sultan Nureddin'i bulmuş ve onu kurtardıktan sonra Zengi Devletinin içine düştüğü kaosu fırsat bilip Şam'ı ele geçirmek için haçlı ordusuyla harekete geçen Viktorya'nın önüne korkusuzca çıkmıştır.

Büyük bir haçlı ordusunun ortasında kalan Selahaddin ve Sultan Nureddin onların karşısında korkusuzca direnirken Ömer Mella'nın gelişiyle bütün kozlar Selahaddinlere geçer. Ömer Mella ve Selahaddin'in önceden kurdukları plan onları bu ölüm çemberinden kurtarırken Viktorya adeta çılgına döner. Bir kez daha kaybetmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Nureddin'in yokluğunda ipleri eline geçiren ve sultanlığını ilan eden Mevdud, ona karşı gelen Melike Hatun başta olmak üzere Şirkuh ve İsfahani için hüküm verir. Melike saraydan sürülecek Şirkuh ve İsfahani de idam edilecektir. İdam gerçekleşeceği an Sultan Nureddin'in saraya dönüşü şok etkisi yaratır. Sultan Nureddin yokluğunda kargaşaya sebep olan ve devleti zor duruma sokan Mevdud ve Melike'den çok sert bir şekilde hesap sorar.

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