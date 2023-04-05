Giriş Tarihi: 05.04.2023 06:50
Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak? Mühre ilk kim ulaşacak?
atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 120. bölümüyle 5 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey; mührü almak için oyunlar kurarken, Nayman ise intikam planları yapmaktadır. Bengi Hatun; Aktemur'u posta oturtmak isterken, Ayşe Hatun ise bu karara karşı çıkar.