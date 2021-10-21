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Haberler Galeri Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 14:21

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Geçtiğimiz haftalarda "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyerek sürpriz bir kararla İngiltere'ye gitti. Bir süre Londra'ya yaşayacak olan Aleyna Tilki, ardından yeni şarkısı 'Real Love'ı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Tilki, bu parçayla büyük bir başarı elde etti.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!

Birkaç hafta önce iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulunmuş ve yurt dışına çıkmıştı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!

YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Genç şarkıcı, yayınladığı gönderide, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi.

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Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!

Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp 'Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu" ifadelerine yer vermişti.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!

BÜYÜK BAŞARI
Aleyna Tilki ardından dünyaca ünlü ABD'li DJ/prodüktör Dillon Francis'in yeni çıkan "Happy Machine" albümünde söylediği "Real Love" şarkısını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki bombayı patlattı!

Hürriyet'in haberine göre; yeni çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tilki, şarkının yayınlandığı 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

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